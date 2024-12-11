Холодный фронт несет в Петербург снег и сильный ветер

Возможны порывы до 16 м/с. Погоду в Петербурге освежит проходящий через город холодный фронт. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале, в городе на Неве усилится ветер.
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