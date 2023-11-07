КНР скупает порты по всему миру? Washington Post сделал пугающий вывод: "Это не случайно"

Издание WP выяснило, что китайские компании якобы завладели десятками портов по всему миру. Американских чиновников такие новости насторожили, поскольку у Пекина могут быть не только торговые интересы, но и военные.
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