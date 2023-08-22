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  • лина любимцева
    А ВСЕ!! Уже поздно!! Финляндия УЖЕ  стала членом НАТО!! "Коготок увяз - всей птичке пропасть!"...  Финское руководств..."Сыты по горло", ...

"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России

"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России

Хотите услышать настроения улиц - обратите внимание на политическую повестку кандидатов в. Впрочем, не важно за что борется политик - депутатское ли это кресло, или президентское - в его предвыборной риторике и обещаниях будут превалировать темы беспокоящие население страны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А ВСЕ!! Уже поздно!! Финляндия УЖЕ  стала членом НАТО!! &quot;Коготок увяз - всей птичке пропасть!&quot;...  Финское руководство еще и угрожает России... ТАК ЧТО, ФИННЫ -жуйте-жуйте, глотайте-глотайте!!
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1 час.
V
Victoria
Иди варить щи и не пиши чушь.
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6 мин.

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