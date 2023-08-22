"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России
Хотите услышать настроения улиц - обратите внимание на политическую повестку кандидатов в.
Впрочем, не важно за что борется политик - депутатское ли это кресло, или президентское - в его предвыборной риторике и обещаниях будут превалировать темы беспокоящие население страны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А ВСЕ!! Уже поздно!! Финляндия УЖЕ стала членом НАТО!! "Коготок увяз - всей птичке пропасть!"... Финское руководство еще и угрожает России... ТАК ЧТО, ФИННЫ -жуйте-жуйте, глотайте-глотайте!!
Иди варить щи и не пиши чушь.
Свежие комментарии