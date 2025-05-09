«Совершенно сумасшедший». Во Франции раскрыли подлый план Мерца по Украине

Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера© AP Photo / Ebrahim Noroozi Новый канцлер Германии Фридрих Мерц хочет втянуть Францию в боевые действия на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
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