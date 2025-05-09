«Совершенно сумасшедший». Во Франции раскрыли подлый план Мерца по Украине

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Комментарии
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Eduard
Немчура держитесь,про пивасик скоро забудите!
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12 час.
valentina sergeeva
Что-то этой весной слишком уж бурно в Европе гнилые сморчки попёрли, - железные сапоги нужны, чтоб вытоптать....
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12 час.
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