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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Текст: Ольга Самофалова Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями.

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