В Тамбовской области полицейскими пресечена работа производственной линии по розливу фальсифицированной алкогольной продукции

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области и МОМВД России «Мичуринский» на территории населенного пункта Мичуринского района выявлен факт противоправной деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции с признаками контрафакта.