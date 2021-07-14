В Тамбовской области полицейскими пресечена работа производственной линии по розливу фальсифицированной алкогольной продукции

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области и МОМВД России «Мичуринский» на территории населенного пункта Мичуринского района выявлен факт противоправной деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции с признаками контрафакта.
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