Швейцария обыграла Австрию (6:5), Хишир сделал хет-трик с победным голом на 59:09. Йоси набрал 4 очка – дубль и две передачи

Сборная Швейцарии победила команду Австрии (6:5) в игре ЧМ-2024. Швейцарцы выиграли, забив гол на заключительной минуте третьего периода – на отметке 59:09 при игре в большинстве отличился нападающий Нико Хишир, для которого этот гол стал третьим в матче.