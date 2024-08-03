Два новых общественных пространства открыли в Вельском районе

Проекты были реализованы в двух деревнях: Горке Муравьёвской и Пайтовской. В 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» президента в этих населённых пунктах продолжилось обновление «Муравьёвского парка» и создание детского игрового и спортивного пространства.
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