Французский политик намерен оспорить соглашение о безопасности с Украиной

Лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 21 февраля поддержал намерение сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции, который является высшей судебной инстанцией по административным делам, чтобы оспорить заключенное соглашение о безопасности с Украиной.
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