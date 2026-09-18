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Осень в атаку: как не дать холоду и лени испортить ваше сердце

Осень врывается в нашу жизнь не только яркими красками, но и коварными вызовами для организма. Когда за окном слякоть, а световой день тает на глазах, мы инстинктивно тянемся к дивану, тёплым пирожкам и поздним сериалам.

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