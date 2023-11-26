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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова: «На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это не повлияло на стойку – там исключительно моя ошибка»

Резцова в составе команды ХМАО-Югры заняла четвертое место на этапе в Ханты-Мансийске. «Самочувствие у меня хорошее, рабочее.

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