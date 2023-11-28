МЧС России предупредило жителей 15 регионов о штормовом ветре

Сотрудники ВНИИ ГОЧС пояснили, что гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям. <strong>Порывы ветра до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм могут нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах России на текущей неделе.
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