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МЧС России предупредило жителей 15 регионов о штормовом ветре

Сотрудники ВНИИ ГОЧС пояснили, что гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям. <strong>Порывы ветра до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм могут нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах России на текущей неделе.

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