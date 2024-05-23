Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Какой бред... расстояние глубиной 2 см и все так же.... Не позорились быПолезный салат с ...
  • Юрий Ded
    Всё намного проще . Пустая консервная банка ( такая как от шпрот или подобная ) до половины наполненная пивом ставитс...«Вампирский метод...
  • Сергей Лобачев
    Ну если с юмором... то получилось. Не навязчивый совет на следующий  диагноз - мультик про ''Голубой вагон'' назвать ...Чем болеет кот Ле...

Не такой уж бесполезный: в Иркутске мальчика спас собственный аппендикс

Не такой уж бесполезный: в Иркутске мальчика спас собственный аппендикс

10-летний мальчик Намзарай из Тывы теперь может похвастаться уникальным органом. Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы заменили ребенку пораженный мочеточник червеобразным отростком, который обычно безжалостно удаляют из организма при первых признаках воспаления и считают чуть ли не бесполезным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх