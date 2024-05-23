Не такой уж бесполезный: в Иркутске мальчика спас собственный аппендикс

10-летний мальчик Намзарай из Тывы теперь может похвастаться уникальным органом. Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы заменили ребенку пораженный мочеточник червеобразным отростком, который обычно безжалостно удаляют из организма при первых признаках воспаления и считают чуть ли не бесполезным.