Я — иностранный агент-диверсант

Политика как она естьБизнес и финансыЯ — иностранный агент-диверсантБолезнь неизлечима Иностранные агенты буквально заполонили Россию. Они множатся с ужасной быстротой.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ВасилевскийВ странах лучезарной демократии, в частности - граде на холме, закон об иноагентах, когда был принят, а, господин-товарищ-барин Минкин??? Уж не в середине ли 30х годов? А в остальных примерных странах?? Так что, у них такому закону быть должно, а по поводу нашего покуражиться? И второе. Да хоть запокупайтесь себе таблеток и телефонов где угодно, деньги идут в покупки, а не в идеологическое противостояние. Вы хотя бы это то понимаете, госп Минкин?ольга решетниковаМинкин очень болтлив и не очень логичен. По поводу перевода "нескольких рублей от какой-то армянки" - очень сомневаюсь, что у этой неизвестной женщины больше нет забот, кроме как дать денег немного от своего дохода какому-то СМИ в другой стране. Минкин , наверное, регулярно перечисляет взносы в газеты Армении, Эстонии, штатов и прочих стран? Второе - да, пользы от иноагентов для России очень много, ведь они "тратят на еду, одежду, билеты в театр, ЖКХ, платят налоги, а значит — инвестируют в нашу экономику,..." Это что за логика такая? Фашисты в годы войны, наверное, тоже "инвестировали в нашу экономику", поскольку они ели, ходили в трактиры. Жаль, налоги не платили. Представляю, если Минкин и прочие лохматые быковатые эхи дождей уедут из страны - экономика сразу развалится, самолеты не летают, поезда не ходят, и снова как в девяностые годы на главных площадях всех городов будет торговля с рук. Пенсии (даже небольшие, на которые жалуются) отменят вовсе. Ах да, еще зарплату будут выдавать бартером вместо денег. Ведь денег от минкиных, на которые живет страна, будет не хватать катастрофически.Strannik WeidМинике всегда был брехуном и провокаторомStrannik WeidПо Минкину давно зона плачет. А здесь чистосердечное. Вот и отправить его лес валитьЮрий DedДа господин Минкин- скудоумие не лечится , это однозначно . А вот ино агента можно при желании и перековать .МЛМила ЛиковаМне лично, очень про музей, который политехнический, понравилось! Разве музеи не на бюджетные дотации существуют? А этот музей так богат, что СМИ деньги перечисляет! Забавно, дааа, цепочка перечислений какова -- шведы - музею, а музей Дождю! Ну хитрецы!АБАлексей БелоусовДемагог и сволочьКомментировать
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