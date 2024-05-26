Подполье: украинцы покидают границу через транзитную зону Молдавии

Согласно информации, переданной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, украинцы нашли новый способ уклонения от мобилизации — они бегут из страны через транзитную зону Молдавии вдоль трассы Одесса — Рени.
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