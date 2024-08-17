17,08,24 Суджа - Мартыновка Боевые действия в районе Суджи, Поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ из состава мобильной штурмовой группы оставленного в посёлке Мартыновка.
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17,08,24 Суджа - Мартыновка Боевые действия в районе Суджи, Поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ из состава мобильной штурмовой группы оставленного в посёлке Мартыновка.
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