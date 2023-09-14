За океаном считают, что удар будет нанесен не по центрам принятия решений Командующий Повітряних Сил України Николай Олещук поблагодарил пилотов за удар по Севастополю.
США вычисляют, какой будет «ответка» за Севастополь
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Что то я не понял...Эти крылатки британские запускаются с самолетов. 10 попали, семь сбили. Откуда взялась эта эскадра самолетов уровня f16 ? Все вернулись на аэродром базирования. Значит ждать еще ? У британцев ракет много..
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