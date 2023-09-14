США вычисляют, какой будет «ответка» за Севастополь

СП

Сергей Потемкин

Что то я не понял...Эти крылатки британские запускаются с самолетов. 10 попали, семь сбили. Откуда взялась эта эскадра самолетов уровня f16 ? Все вернулись на аэродром базирования. Значит ждать еще ? У британцев ракет много..