При странных обстоятельствах под Дятьково сгорела легковушка

Причины внезапно вспыхнувшего пожара предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.Накануне вечером, 29 мая, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в Дятьковском районе Брянской области.
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