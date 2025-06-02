Сакс: Украина не намерена завершать конфликт в 2025 году, как этого хочет Трамп

Глава Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс заявил, что урегулирование конфликта на Украине путём переговоров возможно только при условии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.
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