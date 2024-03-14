Дружба переросла в любовь: как актриса Руби Сир связана с предстоящим релизом сингла «FRI(END)S» ВИ из BTS

Несмотря на то, что завтра весь мир уже сможет послушать новый трек нашего любимчика ВИ, фанаты до сих пор пытаются найти зацепки и пасхалки, оставленные айдолом в двух тизерах и концептуальных фотографиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии