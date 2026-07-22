Армия России поразила логистические объекты ВСУ в Одесской области

Армия России нанесла удар по логистическим объектам ВСУ в Одесской области, сообщает Минобороны РФ. Так, поражены два судна в море, а также портовая инфраструктура и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ в порту «Одесса».