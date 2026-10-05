Копайгородский получил 15 лет колонии по делу о коррупции, его жена — девять

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский получил 15 лет строгого режима, его жена Янина — девять лет общего режима.
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