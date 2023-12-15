В составе России: как будут дальше развиваться новые регионы нашей державы

Развитие новых российских регионов стало одной из ключевых тем «Итогов года с Владимиром Путиным». Президент сообщил, что на восстановление городов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на то, чтобы уровень жизни в них был не хуже, чем в других субъектах, из бюджета будут выделять колоссальные деньги.