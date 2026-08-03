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Ударный беспилотник Kızılelma впервые применил вооружение из внутренних отсеков

Ударный беспилотник Kızılelma впервые применил вооружение из внутренних отсеков

Ударный беспилотник Kızılelma впервые применил вооружение из внутренних отсеков / © Baykar Ранее перспективный ударный БПЛА уже демонстрировал возможности поражения наземных и воздушных целей, используя вооружение, размещенное на внешних подкрыльевых узлах подвески.

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