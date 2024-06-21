Соседка покупает крахмал пакетами. Когда узнала, как она его использует, выделила целую полку!

Если бы вас попросили назвать доступный продукт, без которого вы не представляете порядка 60 % блюд, что бы вы назвали? Когда мы проводили подобный эксперимент в стенах нашей редакции, мнения разделились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии