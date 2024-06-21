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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Соседка покупает крахмал пакетами. Когда узнала, как она его использует, выделила целую полку!

Если бы вас попросили назвать доступный продукт, без которого вы не представляете порядка 60 % блюд, что бы вы назвали? Когда мы проводили подобный эксперимент в стенах нашей редакции, мнения разделились.

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