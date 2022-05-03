ЧитаЭнерго опубликовало график отключения света до конца недели

Со среды по воскресенья света не будет по следующим адресам 4 мая с 9:00 до 18:00 – улица Восточная;с 10:00 до 18:00 – улицы Аэродромная, Партизанская, Якутская, Спортивная, Некрасова, Минусинская, Зоотехническая, 2а, 2б, Железобетонная, 6, 6а, переулок Железобетонный, 4а, 12;с 13:00 до 17:00 – улица Забайкальская;с 13:00 до 18:00 – район "Остров", улицы 1-я и 2-я Элеваторная, Промышленная, Логовая, Горная, Холмистая, Скалистая, Морозная, Лазебного, Бульварная, Вокзальная, Гончарова, Могзонская, Давенденская, Хилокская, 1, 2, 3, 4-я Огородная, Московский тракт, Революции 1905 года, 1, 2, 3-я Трудовая, 1-я и 2-я Дорожная, Балейская, а также Верхний переулок;с 14:00 до 18:00 – улицы Пригородная, 1а, 1б, Железобетонная, 4, 6, 6а, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Зоотехническая, 1, 2а, 2б, переулок Железобетонный, 4а, 12, а также частный сектор улиц Железобетонной (дома 1-36) и Шишкинской (дома 4-28).