Ученые из Сиднейского университета выяснили, что семь тысяч шагов в день связаны со снижением риска смерти от любых причин на 47%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%, деменции — на 38%, а диабета второго типа — на 14%.
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