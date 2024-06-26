Опубликовано видео «прощального залпа» подбитого БПЛА ВСУ российского «Града» (ВИДЕО)

фото: Обратная ситуация случилась ранее с украинским «Градом». В Сети появилось видео, на котором запечатлен «последний залп» российского «Града», который был сделан из установки, несмотря на то, что в нее попал украинский дрон.
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