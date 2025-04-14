В Краснодаре отец семейства избил свою жену и двух малолетних детей

В Краснодаре отец семейства избил свою жену и двух малолетних детейЖители многоквартирного дома на проспекте писателя Знаменского, сообщили в правоохранительные органы о неконтролируемом поведении своего соседа.
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