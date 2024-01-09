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«Это был бы 10-минутный фильм, а не трилогия» — Дэнни Трехо внезапно показал с...

«Это был бы 10-минутный фильм, а не трилогия» — Дэнни Трехо внезапно показал с...

«Это был бы 10-минутный фильм, а не трилогия» — Дэнни Трехо внезапно показал себя в роли хоббита из «Властелина колец»Дэнни Трехо (Danny Trejo), известный по фильмам «От заката до рассвета», «Мачете» и «Дети шпионов», внезапно показал себя в образе хоббита из франшизы «Властелин колец».

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