«Это был бы 10-минутный фильм, а не трилогия» — Дэнни Трехо внезапно показал с...

«Это был бы 10-минутный фильм, а не трилогия» — Дэнни Трехо внезапно показал себя в роли хоббита из «Властелина колец»Дэнни Трехо (Danny Trejo), известный по фильмам «От заката до рассвета», «Мачете» и «Дети шпионов», внезапно показал себя в образе хоббита из франшизы «Властелин колец».