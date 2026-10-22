Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации, объявил о принудительной эвакуации семей с детьми в районах Краматорска и Славянска, подконтрольных ВСУ, из-за ухудшения безопасности.
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И это правильно, зачем подвергать гражданское население опасности. И нашим воинам будет проще.