Путин прилетел с официальным визитом в Бишкек

Российский президент Владимир Путин 12 октября прилетел в Бишкек, столицу Киргизии.Отмечается, что в ходе официального визита в республику с 12 по 13 октября российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также посетит другие мероприятия.