Уполномоченный в Республике Ингушетия провел встречу с представителями Росреестра в интересах предпринимателя

С 2023 года в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия находится в работе обращение руководителя крестьянско-фермерского хозяйства о невозможности использовать в полной мере земельный участок сельхозназначения, принадлежащий ему на праве аренды, из-за реестровой ошибки.
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