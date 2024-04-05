Уполномоченный в Республике Ингушетия провел встречу с представителями Росреестра в интересах предпринимателя

С 2023 года в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия находится в работе обращение руководителя крестьянско-фермерского хозяйства о невозможности использовать в полной мере земельный участок сельхозназначения, принадлежащий ему на праве аренды, из-за реестровой ошибки.