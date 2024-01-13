Передача F-16 Киеву — всего лишь «жест на публику»

Передача Украине F-16 — не более чем «жест на публику», и существенного влияния на ход конфликта в этой стране эти самолёты не окажут, заявила в интервью YouTube-каналу Dialogue works подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии