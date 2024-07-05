Как правильно ставить вентилятор, чтобы он не просто «гонял», а охлаждал Алёна ЮрьеваВ летний период, когда тепло становится невыносимым, многие из нас стремятся найти способы охлаждения квартиры без лишних затрат.
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