В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Устранение нарушений проконтролируют В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 300 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.
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