Бремя первой экономики мира: чем обернется для Индии дружба с США

Сегодня вырисовывается новая экономическая конфигурация мира, которая во многом объясняет повышенный интерес Запада к Индии и отчаянное желание США развязать войны в разных точках планеты для спасения доллара.
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