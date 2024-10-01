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Русская весна

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В бою в Курской области бойцы 56 полка ВДВ захватили турецкий Kirpi (ФОТО, ВИДЕО)

В бою в Курской области бойцы 56 полка ВДВ захватили турецкий Kirpi (ФОТО, ВИДЕО)

В бою в Курской области бойцы 56 полка ВДВ захватили турецкий Kirpi. В ходе отражения наступления врага на Глушковском направлении крымские гвардейцы-десантники захватили тяжёлую турецкую бронемашину Kirpi, которую враг использовал при попытках прорыва наших позиций.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну, еще один экспонат в Музей Трофеев от лучшего друга ВВ, Эрдогана.
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