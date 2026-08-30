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МОСИНФОРМ

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Две крупные велогонки пройдут на Садовом кольце 12 сентября

Две крупные велогонки пройдут на Садовом кольце 12 сентября

Две крупные велогонки — «Россия» и «Москва» — состоятся в столице 12 сентября. Присоединиться к ним смогут профессиональные спортсмены и любители.

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