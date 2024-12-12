Прокуратура назвала незаконной попытку регоператора «Магнит» заставить омских предпринимателей чаще вывозить мусор.
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Прокуратура назвала незаконной попытку регоператора «Магнит» заставить омских предпринимателей чаще вывозить мусор.