Количество погибших при обстрелах в пятницу жителей ДНР увеличилось до двух

Представительство ДНР в СЦКК утром в субботу сообщило, что количество мирных граждан, погибших в результате обстрелов республики со стороны украинских войск в пятницу, 24 марта, увеличилось до двух.
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