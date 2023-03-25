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Количество погибших при обстрелах в пятницу жителей ДНР увеличилось до двух

Количество погибших при обстрелах в пятницу жителей ДНР увеличилось до двух

Представительство ДНР в СЦКК утром в субботу сообщило, что количество мирных граждан, погибших в результате обстрелов республики со стороны украинских войск в пятницу, 24 марта, увеличилось до двух.

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