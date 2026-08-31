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Царьград

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Госдеп США одобрил продажу Ираку вертолетов на $800 млн

Госдеп США одобрил продажу Ираку вертолетов на $800 млн

Госдепартамент США разрешил продажу Ираку вертолетов Bell 412EPX и Bell 407M на сумму $800 млн, включая оборудование.

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