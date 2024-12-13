Тг-канал «Усы Куракиной»: экс-мэр Калуги Николай Любимов просился на СВО

Николай Любимов, которым в последнее время активно заинтересовались органы, перед тем как сложить с себя полномочия сенатора Совфеда просил отправить его на СВО, сообщают соцсетиНиколай Любимов, которым в последнее время активно заинтересовались органы, перед тем как сложить с себя полномочия сенатора Совфеда просил отправить его на СВО, сообщают соцсети.
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