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Калужские новости

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Тг-канал «Усы Куракиной»: экс-мэр Калуги Николай Любимов просился на СВО

Тг-канал «Усы Куракиной»: экс-мэр Калуги Николай Любимов просился на СВО

Николай Любимов, которым в последнее время активно заинтересовались органы, перед тем как сложить с себя полномочия сенатора Совфеда просил отправить его на СВО, сообщают соцсетиНиколай Любимов, которым в последнее время активно заинтересовались органы, перед тем как сложить с себя полномочия сенатора Совфеда просил отправить его на СВО, сообщают соцсети.

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