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МОСИНФОРМ

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Врачи из регионов России могут знакомиться с практическим опытом коллег на цифровой столичной платформе

Врачи из регионов России могут знакомиться с практическим опытом коллег на цифровой столичной платформе

Цифровая образовательная площадка «Московская медицина. Мероприятия» работает с 2020 года. Ее разработали специалисты НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения.

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