В Тверской области специалисты выявили в питьевом молоке антибиотик

Лекарственный препарат группы сульфаниламидов выявили специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в образце коровьего молока, поступившего на исследование в рамках государственного пищевого мониторинга.
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