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Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР

Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР

Вооруженное столкновение между двумя ключевыми спецслужбами Украины — Службой безопасности (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) — потрясло политический истеблишмент страны .

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