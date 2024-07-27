Терагерцовые излучатели усилили линзами. Технический прорыв для спектрометров

Российские ученые увеличили мощность терагерцовых излучателей в восемь разСпециалисты Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники (ИСВЧПЭ РАН), входящего в состав НИЦ «Курчатовский институт», совершили прорыв в области исследований терагерцового излучения.
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