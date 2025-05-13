Нарколог Шуров: 5,8 промилле в крови пермячки - это несколько бутылок водки

Нарколог, врач-психиатр Василий Шуров прокомментировал для aif.ru информацию о том, что у погибшей на кольях металлического забора 18-летней девушки в Перми выявили 5,8 промилле алкоголя, о чем ранее сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.