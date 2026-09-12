Писательница Русинова предсказала цифровое авторство в литературе

Детская писательница Евгения Русинова из Санкт-Петербурга, известная своими книгами, такими как «Буду твоим другом», предсказала будущее цифрового авторства, где искусственный интеллект и иллюстрации будут играть важную роль в успехе произведений.
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