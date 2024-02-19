Груды трупов: «Шторм» 35-й бригады «Отважных» движется по Авдеевке после жестокого боя (ВИДЕО)

Надежда Белугина

Сил и мужества воинам! НЕ ДОПУСТИТЬ ФАШИСТОВ ВОЗРОЖДЕНЬЯ Надежда Белугина-Подюжская Егор Фелендюк разгромил отряд ВСУ, обратив немногих выживших в бегство. Храбрость, самообладание и высочайший боевой дух ефрейтора, разгромившего в жестоком бою группу диверсантов ВСУ, позволили спасти жизни многим российским военнослужащим. Не допустить фашистов возрожденья! Задача нашей армии ясна. И по приказу, сердца повеленью На исполненье встала вся страна. Плечом к плечу поднялись, как и предки, Чтя память о великой той войне, Где миллионы в дружной сильной сцепке Фашистов победили по весне. В ком совесть, честь, служение отчизне В строю едином, как в семье одной, В глухих окопах не жалеют жизни, Ведь каждый из защитников – герой. Ефрейтор Фелендюк в строю на марше, В дозоре по маршруту проходя, Заметил группу ВСУ. Как старший, Команду: «В бой, фашистов не щадя!» Гранатомётом встретили нацисты. О зверствах их не сказки ходят, в явь В бою звереют, злобный взгляд неистов, Вновь нечисть встала, силы все собрав. Но хладнокровно под огнём прицельным, Ефрейтор подавил их пулемёт, Заметив схрон, припрятанный под елью, По ящикам снаряд отправил влёт. Взрыв мощной силы! Дрогнули фашисты! Под детонацию боеприпасов – вой! Бежали, кто живым остался, быстро, Спаслись не все от силы огневой. Так храбростью, спокойствием и волей В бою жестоком жизни спас своим, Долг выполнив, всех вывел он из боя, Ведь каждый воин нужен был живым. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123070903762